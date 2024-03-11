أول تعليق للفريق سعد العلاق بعد الانباء عن احالته الى آمرة وزارة الدفاع

2024-03-11 00:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق معاون رئيس أركان الجيش للإدارة، الفريق الركن علي العلاق، مساء الأحد (10 آذار 2024)، على أنباء إحالته الى أمرة وزارة الدفاع.

وقال العلاق في منشور على صفحته الخاصة في الفيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، "كلما تفشت الظواهر السلبية في مجتمع كالأحقاد، والأنانية، والعداوات، والتسقيط، والتنافس غير الشريف، انحسرت فيه فرص الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".

وأضاف "لا سبيل لتحقيق ما نصبوا إليه سوى أن تحل المحبة بدل الكراهية، والتسامح بدل الحقد، والعفو بدل الانتقام، والتنافس الشريف البنّاء بدل التنافس السلبي".

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين، خبراً عن اعفاء الفريق الركن سعد العلاق واحالته الى آمرة وزارة الدفاع.



