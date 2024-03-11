ضابط بسيطرة في شرطة الطاقة بالبصرة يمارس "الابتزاز والاتهام الباطل للأبرياء"

2024-03-11 00:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، بأن مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، أقدمت على نشر صورة لأحد المواطنين على انه مهرب نفط في صفحتها الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي في محافظة البصرة.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "الحقيقة ان الشخص الذي تم نشر صورته تم اقتياده دون وجه حق وليس علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بتهريب النفط وتم ايقافه وفق المادة 240 وافرج عنه قاضي التحقيق".

وأضاف، ان "هذه الحالة هي واحدة من الكثير من الحالات التي يمارسها ضابط برتبة عقيد يعمل ضمن ما يعرف بسيطرة (ابو غايب) الغاية منها ابتزاز المواطنين بمبالغ ضخمها او اقتيادهم وتلفيق تهم بحقهم ونشرهم على انهم مهربي نفط بقصد التخويف

وأكد المصدر، ان "ضباط التحقيق في مركز شرطة البرجسية يرفضون ممارسات ذلك العقيد الذي يمارس عمله بشكل منفصل عنهم حيث انه (العقيد) يسلم لمركز البرجسية الموقفين دون وجه حق لكن مدير المركز وضباط التحقيق يمارسون دورهم بشكل مهني ويرفضون ممارسات الضابط ويمارس الابتزاز بدعم من جهات توصف بالعليا".

ونوه الى، انه "لولا نزاهة ضباط مركز شرطة البرجسية (الواقعة في قضاء الزبير غرب البصرة) ونزاهة قاضي التحقيق لذهب العشرات ضحايا ذلك العقيد وبعض عناصره في سيطرة ابو غايب المعروفين بتلفيق التهم ونشر انجازات وهمية وكاذبة" بحسب المصدر.



