2024-03-11 00:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال عضو مجلس الدولة الفرنسي والناشط الحقوقي أرنو كلارسفلد، إن رفض دول الاتحاد الأوروبي البحث عن حل وسط للصراع في أوكرانيا يمكن أن يجر العالم إلى اندلاع حرب كبرى في القارة. وذكر عضو مجلس الدولة الفرنسي عبر حسابه على منصة “إكس”: “رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البحث عن حل وسط وعدم السعي لإنهاء الصراع […]

ظهرت المقالة تحذير فرنسي من نشوب حرب عالمية بسبب سياسة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.