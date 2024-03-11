2024-03-11 00:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

تبادل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التهاني والتبريكات مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته إيرث نيوز أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تبادل التهاني والتبريكات مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، […]

ظهرت المقالة السوداني يتبادل التهاني مع الرئيس المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أولاً على ايرث نيوز.