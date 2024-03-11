2024-03-11 00:24:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





شدَّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على وجوب إنهاء ملفِّ النزاعات العشائريَّة وتسهيل عمل أجهزة الدولة، جاء ذلك خلال لقائه أمس الأحد جمعاً من أهالي ووجهاء قضاء المدينة الواقع شمال محافظة البصرة، في ختام زيارته التي أجراها للمحافظة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، أنَّ "زيارة البصرة ترجمة لمنهج عمل الحكومة في الوصول إلى أبعد نقطة، والاستماع للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم"، مشيراً إلى "افتتاح مصانع معطّلة في المحافظة منذ العام 2003، وكذلك التداول مع الحكومة المحلية في تفصيل الواقع الخدمي والاجتماعي للمحافظة والمعوقات والمشكلات التي تواجه العمل".

وأشار السوداني إلى "أولويات العمل الحكومي التي تلامس حاجات المواطنين الفعلية"، مؤكداً أنه "لا يمكن الحديث عن خدمات وتنمية بدون المحافظة على الأمن والاستقرار، وهذا لن يتم إلا عبر وقفة عشائرنا الأصيلة مع الدولة، مثلما دافعت عن العراق أثناء الحرب ضد عصابات (داعش) الإرهابية بعد الفتوى المباركة للمرجعية".

وشدَّد رئيس الوزراء على "وجوب إنهاء ملف النزاعات العشائرية وتسهيل عمل أجهزة الدولة"، مؤكداً أنَّ "جميع الطلبات، خصوصاً المتعلقة بالملف الخدمي، ستأخذ طريقها إلى المعالجة".

وأشار إلى أنَّ "لجنة من الوزارات الاتحادية لديها كامل الصلاحيات ستصل إلى المحافظة وتعقد اجتماعاً خاصاً بشمال البصرة، وستتخذ جميع القرارات المطلوبة،" مبيناً أنَّ "تحسين نوع الخدمة المقدمة للمواطن، من خلال معالجة السلبيات والفساد، مهمة تحتاج إلى وعي مجتمعي وإحياء للقيم، وأداء للمسؤولية من الإدارات".

والتقى رئيس الوزراء جمعاً من شيوخ العشائر ووجهاء قضاء المدينة بمحافظة البصرة، في زيارته مضيف الشيخ رشاش الإمارة.

وأكد، بحسب بيان لمكتبه، أهمية تعزيز الأمن والاستقرار وتعاون العشائر مع جهود الأجهزة الأمنية، من أجل تأمين تنفيذ البرامج الخدمية والاجتماعية والتنموية، ومتابعة استكمال المشاريع، مشدداً على الدور المهم للعشائر في إسناد الدولة والقانون وتعزيز الأمن المجتمعي.

كما رأس السوداني اجتماعاً في قضاء المدينة، ضمّ رؤساء ومديري التشكيلات والوحدات الإدارية لمناطق شمال محافظة البصرة، بحضور الحكومة المحلية ومسؤولي الشركات النفطية العاملة في المحافظة.

وقال رئيس الوزراء، بحسب بيان: إنَّ "هذه الزيارة تأتي ضمن منهج الحكومة في الوصول لأبعد الأقضية والنواحي، وتقديم الخدمات أسوة بمراكز المدن الكبيرة، والاطلاع على جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه سكّانها والأجهزة الخدمية فيها".

وتابع السوداني أوضاع شباب قضاء المدينة، ونسب بتشغيلهم ضمن الشركات النفطية المتواجدة، ووجّه، بـ"تأسيس مركز للتدريب والتأهيل من المنافع الاجتماعية للشركات، يُعنى بتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم وتيسير التحاقهم بالعمل في القطاعات النفطية بمختلف الاختصاصات، بالإضافة إلى التوجيه بإعادة النظر في الآلية المتبعة للتشغيل".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أنَّ "أبرز مشاريع المرحلة الثالثة لأعمال تطوير البنى التحتية في قضاء المدينة بمحافظة البصرة، التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الأحد شملت تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار وإنشاء شوارع رئيسة، ومد أنابيب مياه الشرب، بما يخدم أكبر سبعة أحياء سكنية في القضاء، فضلاً عن تنفيذ وتحديث شبكة توزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات".

وأضاف البيان أنَّ "المشاريع تضمنت أيضاً إنشاء مدينة طبية باسم الشهيد عز الدين سليم، تضم مستشفى سعة 100 سرير ومركزاً متطوراً لعلاج الأمراض السرطانية ومركز الثلاسيميا وأمراض الدم سعة 50 سريراً ومركز غسيل الكلى، وكذلك إنشاء 3 مراكز صحية نموذجية للرعاية الأولية لخدمة سكّان القضاء ونواحيه".