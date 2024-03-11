2024-03-11 00:24:11 - المصدر: جريدة الصباح

الموصل: شروق ماهر

دعت حكومة نينوى المحليَّة لافتتاح منافذ المحافظة الحدوديَّة، والمغلقة أغلبها منذ سطوة إرهابيي "داعش" على نينوى في شهر حزيران من العام 2014.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في تصريح أدلى به لـ"الصباح": إنَّ حكومة نينوى المحلية تسعى لافتتاح عدد من المنافذ الحدودية التي ما زال أغلبها مغلقاً، مضيفاً أنَّ المطالبات نقلت إلى رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، خلال زيارته للمحافظة مؤخراً.

وأضاف أنه بحث مع الوائلي سبل النهوض بواقع هذه المنافذ داخل المحافظة وأبرزها منفذ ربيعة الحدودي الواقع على بعد 125 كم شمال غرب الموصل، من إجل إعادة افتتاحه بشكل رسمي أمام سكان محافظة نينوى.





تحرير: مصطفى مجيد



