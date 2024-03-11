{وعد الحق} تحصد إرهابيين بينهم والي الجزيرة

2024-03-11 00:24:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: عبدالرحمن إبراهيم





توسع نطاق عمليات "وعد الحقّ" الثالثة لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابيَّة إلى محافظتي صلاح الدين وكركوك بعد أن حققت نتائج مثمرة بتدمير أوكار ومضافات العدو وأسلحته ومعداته وتجهيزات مختلفة، كما شهدت ضربات جويَّة دقيقة آخرها بعد منتصف ليلة أمس الأول وقتل مفرزتين إرهابيتين.

العملية أمس الأحد، انطلقت في صحراء وادي الثرثار ونُفذت من قبل فوج حشد الغربية وفوج حشد القائم، وأثناء تعقب الإرهابيين تمت ملاحقة عجلة نوع بيك آب بداخلها 4 إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً، وتم قتلهم جميعاً.

العمليات المشتركة أشارت إلى أنَّ "عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية البطلة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 10 إرهابيين."

وبالتزامن مع العمليات، عثرت قوات الحشد الشعبي على ثلاث جثث لإرهابيين قتلوا بضربة جوية نفذتها القوة الجوية أمس الأول على نفق لفلول عصابات داعش الإرهابية في صحراء قضاء راوة.

هيئة الحشد الشعبي أوضحت أنَّ الجثث الثلاث تعود لما يسمى والي الجزيرة والبعاج بعصابات داعش الإرهابية ومساعديه.

وفي غضون ذلك ، تمكنت قوة من اللواء 22 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، من العثور على عدد من المضافات التابعة لفلول "داعش" الإرهابية وتفكيك عدد من العبوات الناسفة في تلال حمرين.