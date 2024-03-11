2024-03-11 00:24:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: مهند عبدالوهاب





أفصحت لجنة النفط والطاقة والغاز عن أنَّ العراق على وشك استثمار الغاز في حقوله النفطيَّة من خلال جولتي التراخيص الخامسة والسادسة في عكاز.

وقال عضو اللجنة باسم نغيمش لـ"الصباح": إنَّ من ضمن البرنامج الحكومي تطوير القطاع النفطي ولا سيما استثمار حقول الغاز من خلال جولتي التراخيص الخامسة والسادسة وملحق الخامسة، منوهاً بوجود شركات عالمية كبيرة من ضمنها شركات قدمت عروضها على هذه الحقول وفي حال إتمام الاستثمار سنصل في خلال ثلاث سنوات إلى الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وأيضاً من المشتقات النفطية. وأشار إلى وجود جولة لـ6 مصاف أخرى سيتم تطويرها وإنشاء مصاف جديدة في حال تم الاستثمار، مبيناً أنَّ الجولة الخامسة وملحقها على الشريط الحدودي للبلاد في جزء منها، علاوة على أنَّ الجولة السادسة الغالبية العظمى منها استثمار الغاز وأهمها استثمار غاز عكاز في الأنبار.





تحرير: عذراء جمعة