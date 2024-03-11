10 مليارات متر مكعب زيادة في الخزين الستراتيجي للمياه

2024-03-11 00:24:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: رلى واثق





بلغ حجم الزيادة المتحققة على الخزين الستراتيجي للمياه نحو 10 مليارات متر مكعب.

وقالت النائب الأول لرئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب زوزان كوجر لـ"الصباح": إنَّ كمية الأمطار والثلوج التي سقطت على غالبية مناطق العراق وبضمنها إقليم كردستان أدت إلى تغذية الأنهار بشكل جيد وزيادة الخزين الستراتيجي للمياه بنحو 10 مليارات متر مكعب في السدود، منوهة بأنَّ هذه الزيادة جيدة وستكفي لفصل الصيف المقبل. وأشارت إلى أنَّ وزير الموارد المائية عون ذياب زار اللجنة مؤخراً وبحث كيفية الاستفادة من الموجات الفيضانية والسيول وكميات الأمطار التي غذت الأنهار، مبينة أنَّ اللجنة اقترحت بعض المشاريع التي يمكن أن تنفذ من قبل وزارة الموارد أثناء مواسم الأمطار والأماكن المقترحة لتنفيذها والمبالغ المخصصة لذلك، فضلاً عن كميات المياه المغذية للأهوار نظراً لمعاناتها خلال المواسم السابقة من جفاف ومشكلات تلوث المياه وغيرها. ولفتت كوجر إلى أنَّ الاجتماع تطرق إلى موضوع رفع التجاوزات على الأنهار لتغذيتها بشكل جيد وضمان وصول المياه بشكل عادل لجميع المناطق، موضحة أنَّ الوزارة استعرضت الإجراءات التي اتخذتها بشكل كامل وجيد بعد سقوط الأمطار والسيول التي أسهمت في تغذية جيدة. وأكدت أنَّ وزارة الموارد بحاجة إلى دعم حقيقي من قبل الحكومة لتستطيع تنفيذ المشاريع التي يمكن أن تحقق المصلحة العامة للبلد بشأن المياه، في ظل وجود جهود حقيقية ومبذولة في هذا الجانب التي ساهمت في حل المشكلات التي مرت خلال المواسم السابقة بسبب شح المياه.