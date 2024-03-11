2024-03-11 01:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

تمكنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، من اعتقال متهم بالقتل وضبط أسلحة واعتدة في قضاء الجبايش. وذكر قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة امنية مشتركة وبإشراف قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني نفذت هذا اليوم الاحد 10 من آذار الجاري واجباً امنياً في قضاء الجبايش جنوب المحافظة”.وأضافت، […]

ظهرت المقالة ذي قار.. القبض على قاتل وضبط أسلحة واعتدة في قضاء الجبايش أولاً على ايرث نيوز.