القبض على أحد المشاركين في قتل مدير استخبارات ذي قار في كربلاء المقدسة

2024-03-11 01:18:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واعالقت القوات الامنية، القبض على أحد المطلوبين المشاركين في قتل مدير استخبارات ذي قار العميد عزيز شلال في كربلاء المقدسة.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية في كربلاء المقدسة القت القبض على أحد المطلوبين المشاركين في قتل مدير استخبارات ذي قار".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية، أن قاتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز شلال الشامي لن يفلت من المساءلة القانونية.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري وبرفقته قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكَاني والوفد المرافق لهما، أجروا زيارة إلى أسرة الشهيد البطل العميد عزيز شلال الشامي مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار، الذي نال شرف الشهادة أثناء الواجب في قضاء الإصلاح لفض نزاع عشائري".وأضاف البيان، أن "الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نقل تحيات الوزير وتعازيه الى أسرته ومحبيه"، مؤكدا، أن "الشهيد مفخرة من مفاخر الوزارة، ولن يفلت الجناة من المساءلة القانونية، وأننا توصلنا إلى نتائج تحقيقية جيدة"، سائلاً الله تعالى أن "يسكن الفقيد فسيح الجنان وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".