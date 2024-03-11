الدفاع الجوي يحقق فوزا ثمينا على الشرطة والكرخ ينتصر على دجلة بدوري السلة الممتاز

2024-03-11 01:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الدفاع الجوي من تحقيق فوزا ثمينا على فريق نادي الشرطة بنتيجة (79-78) لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.

جرت المباراة مساء اليوم الأحد في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وضمن المنافسات ذاتها في المباراة التي سبقت مباراة الدفاع الجوي والشرطة، فاز نادي الكرخ على نادي دجلة الجامعة بنتيجة (89-74) نقطة.

وكان فريق نادي زاخو تغلب أمس على نادي الحلة بنتيجة (70-66) لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.