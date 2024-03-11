2024-03-11 03:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

القت القوات الامنية، القبض على أحد المطلوبين المشاركين في قتل مدير استخبارات ذي قار العميد عزيز شلال في محافظة كربلاء. وذكرت مصادر أمنية، أن “القوات الأمنية في كربلاء القت القبض على أحد المطلوبين المشاركين في قتل مدير استخبارات ذي قار”. وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية، أن قاتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد […]

ظهرت المقالة القبض على مطلوب بقتل مدير استخبارات ذي قار خلال عملية في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.