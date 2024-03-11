ليفركوزن ينفرد برقم مميز في الدوريات الكبرى

2024-03-11 08:24:02 - المصدر: واع

متابعة – واعمنح الإسباني أليخاندرو جريمالدو، ظهير أيسر بايرن ليفركوزن، فريقه رقمًا مميزًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.فقد صنع جريمالدو هدف تقدم ليفركوزن على فولفسبورج، الذي سجله ناثان تيلا على ملعب باي آرينا، ضمن مباريات الجولة الـ25 للبوندسليجا.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح باير ليفركوزن أول فريق من الدوريات الخمسة الكبرى، يملك أكثر من لاعب في رصيدهم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر في الدوري، هذا الموسم، وهم: فلوريان فيرتز وأليخاندرو جريمالدو.جدير بالذكر أن فيرتز سجل الهدف الثاني لليفركوزن، لتنتهي المباراة بفوز فريقه (2-0) وابتعاده بصدارة جدول ترتيب البوندسليجا، برصيد 67 نقطة، بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف.