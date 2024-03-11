كروس يحتفل بمباراته رقم 300 مع ريال مدريد في الليغا

2024-03-11 08:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعوصل النجم الألماني توني كروس، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي وسط ريال مدريد، إلى مباراته الـ 300 في الدوري الإسباني لكرة القدم، في إنجاز يبرز عطاءه الكبير مع الفريق الملكي على مدى سنوات عديدة.وجاء هذا الإنجاز البارز خلال مواجهة فريق سلتا فيغو في الجولة الـ 28 من هذه البطولة، والتي انتهت لصالح المرنغي برباعية نظيفة، حيث شهد اللقاء مشاركته القيمة والمؤثرة. وعندما دفع المدرب انشيلوتي به ليخلف اللاعب المخضرم لوكا مودريتش في الدقيقة 83، كانت هذه اللحظة الخاصة بكروس تجسيدًا لعطاءاته ومساهماته الكبيرة في رحلته مع ريال مدريد.