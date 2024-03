2024-03-11 08:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: اشرف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مساء الأحد، على التبرعات الى قطاع غزة. وسبق أن حدد مكتب الصدر ثلاث محافظات لتسلم التبرعات وهي بغداد والنجف والبصرة. وكان السيد الصدر وجه، اليوم الاحد، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة عبر فتح باب التبرعات “العينية”، وذلك قبيل الدخول بشهر رمضان...

