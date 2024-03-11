2024-03-11 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، القبض على عصابة متخصصة بتهريب الآثار بحيازتها مخطوطات ومسكوكات نقدية قديمة. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان ورد” ايرث نيوز” إن شرطة واسط ألقت القبض على عصابة متخصصة بتهريب الآثار، مبينا أنه تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحيازة أفرادها مخطوطات و50 قطعة من المسكوكات النقدية […]

ظهرت المقالة ضبط بحوزتها مخطوطات .. الاطاحة بعصابة تهريب اثار في واسط أولاً على ايرث نيوز.