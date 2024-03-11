2024-03-11 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين باعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وأوريول الليلة الماضية. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه خلال الليل “أُحبطت محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا”. وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت […]

ظهرت المقالة الدفاع الروسية: تحييد 6 مسيرات أوكرانية فوق بريانسك وأوريول أولاً على ايرث نيوز.