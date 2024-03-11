2024-03-11 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ واصلت أسعار النفط الاثنين الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا حد من التراجع. وبحلول الساعة 01:29 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.60 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس […]

ظهرت المقالة مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني تُخيم على أسواق النفط أولاً على ايرث نيوز.