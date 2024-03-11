في ذكرى 11 آذار.. مسرور بارزاني يؤكد على حماية الكيان الدستوري للإقليم

2024-03-11 09:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاقية الحادي عشر من آذار، شدد فيه على أن شعب كوردستان لن يسمح بانتهاك حقوقه الدستورية والمساس بالكيان الدستوري للإقليم، أو العودة بالعراق إلى زمن الدكتاتورية والاستبداد.

وجاء في نص البيان، وفق بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "تمر علينا اليوم الذكرى الرابعة والخمسين لإعلان اتفاقية الحادي عشر من آذار 1970، والتي مثّلت إنجازاً تاريخياً من منجزات ثورة أيلول المجيدة بقيادة البارزاني الخالد".

واضاف "لقد أجبر شعب كوردستان بثورته وما سطره من مقاومة وتضحيات جسام، الحكومة العراقية آنذاك على الاعتراف ببعض حقوقه المشروعة، ولا سيّما تعديل الدستور المؤقت والاعتراف بأن العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكوردية، مع الإقرار بالحقوق القومية للشعب الكوردي".

وتابع، "غير أن النظام العراقي في تلك الحقبة، تنصل من الاتفاقية، واتّجه نحو الحروب ومعاداة شعب كوردستان، مما أدى إلى دمار وكوارث فادحة لا يزال الشعب العراقي يدفع ثمنها حتى يومنا هذا".

وقال أيضا "إذ نحيي هذه المناسبة، نؤكد على ضرورة حفظ واحترام وصون الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وحماية الكيان الدستوري للإقليم، ونشدد على أن شعب كوردستان متشبث بحقوقه التي ناضل من أجلها عقوداً طويلة، ولن يسمح بانتهاكها، أو بظلمهِ وقهره، أو بعودة العراق إلى زمن الدكتاتورية والاستبداد".