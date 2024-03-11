الداخلية العراقية: القبض على عصابة تهريب آثار بحيازتها مخطوطات ومسكوكات نقدية

2024-03-11 09:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على عصابة متخصصة بتهريب الآثار بحيازتها مخطوطات ومسكوكات نقدية قديمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن شرطة واسط ألقت القبض على عصابة متخصصة بتهريب الآثار، مبينا أنه تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحيازة أفرادها مخطوطات و50 قطعة من المسكوكات النقدية القديمة.

وبين، أن العملية تمت بناءا على معلومات دقيقة من قبل جهاز المخابرات الوطني.