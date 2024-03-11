2024-03-11 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال جورج شارامبا نائب رئيس المكتب الصحفي لرئيس زيمبابوي، إن بلاده مستعدة لطرد أي عدد من البعثات الأمريكية غير المشروعة إذا تعدت على أمن وسلامة البلاد. بهذا الشكل، علق شارامبا على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بشأن طرد موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من زيمبابوي. ونقلت صحيفة صنداي ميل عن شارامبا قوله: […]

ظهرت المقالة دولة إفريقية توجه تحذيرا للولايات المتحدة أولاً على ايرث نيوز.