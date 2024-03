مصرع سائق “تريلة” في الطريق السريع جنوب الناصرية

2024-03-11 09:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن مصرع سائق تريلة نتيجة اصطدامها بالسياج الحديدي للطريق السريع جنوب الناصرية.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان سائق المركبة نوع تريلة اصطدمت بالسياج الحديدي في الطريق السريع الدولي قرب منطقة نهر عبادة.واضاف، ان جثة السائق تم نقله الى قسم الطب العدلي لاكمال...

