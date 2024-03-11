مفتن يتعهد بدعم اتحاد البليارد ويشدد على الاهتمام بالفئات العمرية

2024-03-11 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

تعهد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن بتوفير الدعم ومتابعة اتحاد البليارد والسنوكر وجميع الاتحادات الفاعلة لتحقيق الإنجاز الأولمبي، جاء ذلك خلال حضوره بطولة الأفضل التي نظمها اتحاد اللعبة، بمشاركة جميع محافظات العراق.

وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفتن وعد بمتابعة اتحاد البليارد والسنوكر وجميع الاتحادات الفاعلة"، مشدداً على "ضرورة الاهتمام بالقاعدة دائماً من خلال التركيز على الفئات العمرية".

ودعا "اللاعبين لبذل المزيد من الجهد والتدريب لتحقيق الأفضل في المستقبل".