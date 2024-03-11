2024-03-11 10:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاثنين، القاء القبض على اربعة متاجرين بالمخدرات بضمنهم امرأة في الانبار. وذكر بيان للمديرية ورد ” ايرث نيوز” انه مفارز مديرية شؤون مخدرات الانبار القت القبض على أربعة متاجرين بالمخدرات بضمنهم امرأة وتضبط بحوزتهم (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بالجرم المشهود في الرمادي”.

ظهرت المقالة بعملية استخبارية..اعتقال 4 متاجرين بالمخدرات بضمنهم امرأة في الانبار أولاً على ايرث نيوز.