2024-03-11 10:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت صحيفة بريطانية، بأنه تم العثورعلى المرتزق هاري غريغ، الذي قاتل في القوات المسلحة الأوكرانية ميتا. وأشارت الصحيفة إلى أن غريغ لم يتلق أي تدريب عسكري، ووفقا لأقاربه، فقد ذهب إلى أوكرانيا بعد الاستماع إلى خطاب ألقته وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك ليز تراس، التي قالت إن كل من ينضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية […]

ظهرت المقالة انتحار مرتزق بريطاني في أوكرانيا بعد عودته إلى وطنه أولاً على ايرث نيوز.