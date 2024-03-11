القضاء والسفارة الأميركية يبحثان التعاون المتبادل بين البلدين في المسائل القانونية المشتركة

2024-03-11 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد إلين اندريزي، التعاون المتبادل بين البلدين في المسائل القانونية المشتركة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد إلين اندريزي".

وأشار إلى، أن "الجانبين بحثا، التعاون المتبادل بين البلدين في المسائل القانونية المشتركة واستمرار تقديم الدعم لتدريب الكوادر المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال".