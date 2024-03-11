القاضي زيدان يبحث تدريب الكوادر المتخصصة مع الملحق العدلي بالسفارة الأمريكية

2024-03-11 10:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (11 آذار2024)، مع الملحق العدلي بالسفارة الامريكية إلين اندريزي تدريب الكوادر المتخصصة.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد إلين اندريزي".

واشار الى ان القاضي زيدان "بحث معها التعاون المتبادل بين البلدين في المسائل القانونية المشتركة واستمرار تقديم الدعم لتدريب الكوادر المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال".