2024-03-11 10:54:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة وتساقطاً للأمطار نهاية الأسبوع الحالي. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “غداً الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد”. وأضاف، أن “يوم الأربعاء، سيكون الطقس […]

ظهرت المقالة ارتفاع بدرجات الحرارة ونهاية أسبوع ماطرة في طقس العراق أولاً على Eishan.