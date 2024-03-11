2024-03-11 10:54:11 - المصدر: منصة إيشان

أكدت النائب الأول لرئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب زوزان كوجر، اليوم الاثنين، أن حجم الزيادة المتحققة على الخزين الاستراتيجي للمياه في العراق بلغ نحو 10 مليارات متر مكعب. وقالت كوجر في تصريح لجريدة “الصباح”،، إن “كمية الأمطار والثلوج التي سقطت على غالبية مناطق العراق وبضمنها إقليم كردستان أدت إلى تغذية الأنهار […]

ظهرت المقالة ستكفي فصل الصيف.. 10 مليارات متر مكعب زيادة في خزين العراق المائي أولاً على Eishan.