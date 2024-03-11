2024-03-11 10:54:11 - المصدر: منصة إيشان

انتهت المنافسة الشرسة بين أبرز صناع الأفلام وأشهرهم في الكوكب، وحظي حفل الأوسكار السادس والتسعين بمشاهدات مليارية، ووصل صوت غزة إلى العالم كله عبر “دبابيس” صغيرة” صبغت باللون الأحمر، وحملت رسالة للضمير العالمي من أجل وقف الحرب على غزة، ووضعها نجوم الحفل على صدورهم. واستطاعت المظاهرات التي أقيمت أمام مسرح دولبي قبل وأثناء الحفل، […]

ظهرت المقالة غزة تختطف “الأوسكار” بدبابيس صغيرة على صدور نجوم كبار أولاً على Eishan.