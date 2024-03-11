2024-03-11 10:54:11 - المصدر: منصة إيشان

استهلت أسعار النفط تداولات الأسبوع الحالي على تراجع، لتواصل خسائرها التي تعرضت لها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا حد من التراجع. تحرك الأسعار بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.67 بالمئة إلى 81.53 دولار للبرميل، في […]

ظهرت المقالة أسعار النفط تتراجع وتوترات الشرق الأوسط تحد من الخسائر أولاً على Eishan.