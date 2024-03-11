اعتقال 4 متهمين بينهم ثلاثة إرهابيين وضبط كدس للمتفجرات في بغداد

2024-03-11 11:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، اعتقال 4 متهمين بينهم ثلاثة إرهابيين وضبط كدس للمتفجرات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد وليد التميمي، وبالتزامن مع انطلاق الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، تمكنت القطعات الامنية من اعتقال أربعة متهمين أحدهم مطلوب وفق المادة (32) ضبطت بحوزته رمانة يدوية وكمية من مادة الكريستال المخدرة وجهاز للتعاطي".

واضافت، أنه "تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب بعد أن نصبت لهم كمائن ضمن مناطق (حي الإعلام، المشاهدة) في حين وردت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود كدس من المواد المتفجرة في منطقة هور (البو فراس) مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية".

واشارت الى، أنه "تم رفع المواد المتفجرة من قبل قوة مشتركة من اللواء 25 ومفرزة من جهاز الأمن الوطني وبدون حوادث"، مبينةً أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".