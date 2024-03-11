أربيل.. امرأة سورية "تبدع" في خياطة الملابس الكوردية (صور)

2024-03-11 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مع زيادة الاهتمام بالملابس التقليدية الكوردية في إقليم كوردستان، بدأت الكثير من النساء بالتوجه نحو مشاريع الخياطة لإنتاج هذه النوعية من الملابس.

وتقول رندا محمد، وهي امرأة كوردية من سوريا تعمل في هذا المجال، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز "أنا من مدينة قامشلي السورية وأتيت إلى إقليم كوردستان قبل سنوات وبدأت العمل في مجال الخياطة حيث أخيط الملابس الكوردية النسائية، إضافة إلى رسم النقوش والزخارف عليها".

وأضافت "من المعلوم أن الملابس التقليدية الكوردية تختلف تصاميمها من منطقة لأخرى وأنا أقوم بخياطة عدة أنواع من هذه الملابس التي تقبل عليها النساء".

وأوضحت محمد "الإقبال على الملابس التقليدية الكوردية كبير لكون النساء الكورديات يرتدينها في الكثير من المناسبات والأعياد ويزداد هذا الإقبال بشكل ملحوظ مع قدوم فصل الربيع وعيد نوروز كجزء من العادات والتقاليد الاجتماعية".

وتشير إلى أنها شاركت في البازارات النسائية التي تُقام في مدينة أربيل، مؤكدة "هذه البازارات مهمة لتنمية مشاريع المرأة وتفتح لها أبواب التعرف على آفاق جديدة في مجالها".