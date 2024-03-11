الناصرية: اليكم اسعار صرف بعض العملات الأجنبية اليوم مقابل الدينار العراقي

2024-03-11 11:40:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تنشر لكم شبكة أخبار الناصرية اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم الاثنين 11 آذار للعام 2024. سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 150500 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل...

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