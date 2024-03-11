شركة سيمنز تعلن قرب الشروع باستثمار الغاز المصاحب في جنوب العراق

2024-03-11 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت شركة سيمنز للطاقة في العراق، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مستمرة مع وزارتي النفط والكهرباء لاستثمار الغاز المصاحب، فيما أعلنت عن توجهها لاستثمار الغاز المصاحب في جنوب العراق.

وقال المدير التنفيذي للشركة، مهند الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة تعمل مع الحكومة العراقية على استثمار الغاز المصاحب، ليس فقط لأغراض البيئة وإنما لتقليل المصاريف الحكومية التي تقدر بمبالغ كبيرة، فضلاً عن أمان الطاقة، الذي هو جزء مهم من قطاع الطاقة داخل العراق".

وأضاف الصفار، "نحن الآن بصدد المناقشات مع وزارتي الكهرباء والنفط لغرض الشروع بهذا المشروع خلال الفترة القريبة في جنوب العراق".

وقدم شكره للحكومة ووزارة الكهرباء، بـ"العمل على تذليل المصاعب، ونطمح لأن يستمر الدعم لغرض إكمال العقود وتنفيذها على أرض الواقع".