التجارة: مفردات السلة الغذائية ستصل للمواطنين بالتوقيتات المطلوبة خلال رمضان

2024-03-11 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، موعد إطلاق السلة الغذائية الثانية مع المواد المضافة، وفيما أشارت إلى أن مفردات السلة الغذائية ستصل للمواطنين بالتوقيتات المطلوبة خلال رمضان، حددت أسعار اللحوم الحمراء المدعومة في منافذها.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة انتهت من إكمال تجهيز الحصة الأولى من السلة الأولى لعام 2024"، مؤكداً أن "السلة الغذائية الثانية ستوزع خلال هذه الفترة، من ضمنها المواد المضافة لشهر رمضان، وهي أربع مواد كالطحين والمواد الأخرى، كما أن مواد الرعاية الاجتماعية ستكون جاهزة، حتى تصل إلى المواطنين بالتوقيتات المطلوبة خلال شهر رمضان المبارك".

وأشار إلى، أن "منافذ البيع متوفرة في بغداد والمحافظات، وهي تدعم المواطنين بأسعار تنافسية، حيث تم تجهيزها باللحوم الحمراء"، مبيناً أن "سعر كيلو لحم الغنم 12 ألف دينار، ولحم البقر 10 آلاف دينار، وهي لحوم محلية مذبوحة على الطريقة الإسلامية، وتوجد فيديوهات توثق عمليات الذبح والتجهيز".

وأكد، أن "الوزارة مستمرة بدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بتجهيز المواد الأساسية وبأسعار متميزة مختلفة عما سبقه من الشهور".