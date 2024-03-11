في بغداد وذي قار.. اضطرابات نفسية تدفع شابين لشنق نفسيهما

2024-03-11 11:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار لشابين في بغداد وذي قار، فضلا عن مصرع موظف حكومي بحادث سير غرب الناصرية.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً من مواليد 2003 يعاني من اضطرابات نفسية، أقدم صباح اليوم على الانتحار بشنق نفسه مستخدماً حبلاً معلقاً في سقف المنزل بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

وفي ذي قار، أخبر مصدر آخر، الوكالة، بأن "شاباً في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق على مروحة سقفية داخل منزله بمنطقة حي أريدو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبحسب المصدر، فإن "التحقيقات أثبتت أن سبب الانتحار يعود لإصابته بحالة نفسية، وجرى نقل الجثة للطب العدلي، وإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وفي شأن آخر، توفي موظف حكومي بشركة الاتحاد للمواد الغذائية، يعمل سائق تريلة بعدما اصطدمت عجلته بالسياج الحديدي قرب نهر عبادة على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية.