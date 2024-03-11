2024-03-11 11:48:11 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مختلس ادوية طبية. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقته منصة “ايشان” أن “المدان يعمل امين مخزن ضمن دائرة صحة صلاح الدين اقدمَ على اختلاس 8025 علبة دواء كليكسان فرنسي المنشأ”. وأضاف أن”الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم […]

ظهرت المقالة الحبس الشديد 3 سنوات بحق مدان باختلاس أدوية من صحة صلاح الدين أولاً على Eishan.