2024-03-11 12:11:00 - المصدر: سامسونج

تسعى سامسونج لتسريع الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة عبر تمكين المستخدمين من تجربة Galaxy AI في الطرازات السابقة.

بغداد، العراق، 11 مارس 2024: كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إتاحة ميّزات Galaxy AI على المزيد من طرازات أجهزة Galaxy، بفضل الإصدار الأحدث من واجهة One UI 6.1 المصممة لتعزيز إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة. واعتباراً من شهر أبريل 2024 سيتوفّر هذا التحديث في العراق، وسيشمل جميع سلسلة Galaxy S23 وS23 FE وZ Fold5 وZ Flip5 وTab S9. وذلك تماشيًا مع سلسلة Galaxy S24 التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث يعزز هذا الإصدار الجديد تجربة الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة من خلال استخدام نهج هجين يدمج الذكاء الاصطناعي على الجهاز والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة.

وصرح تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج بالقول: "نسعى من خلال ميّزات Galaxy AI إلى تجاوز مجرد قيادة عصر جديد من الذكاء الاصطناعي المحمول؛ لنسهم في تمكين المستخدمين من خلال ضمان توفر الذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر. يمثل هذا المرحلة الأولية من Galaxy AI، حيث نعتزم توسيع التجربة إلى أكثر من 100 مليون من مستخدمي Galaxy خلال عام 2024، والاستمرار في ابتكار طرق جديدة لإطلاق العنان للإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة"

قدرات اتصال عابرة للحدود

وبات الآن بإمكان المزيد من مستخدمي Galaxy الوصول إلى ميزات Galaxy AI التي صمّمت لتعزيز الاتصال والمتوفّرة في الطرز المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الميزات القدرة على ضبط نغمة الرسالة وترجمة الرسائل بـ 13 لغة مختلفة باستخدام Chat Assist. كما يمكن لمستخدمي Galaxy استكشاف عالم من التواصل في الوقت الفعلي من خلال ميّزة الترجمة الفورية Live Translate، التي تقدم ترجمات صوتية ونصية للمكالمات الهاتفية. فيما تتيح ميزة المترجم Interpreter للمستخدمين المشاركة في محادثات عامة مع الأفراد في الدول المختلفة أثناء السفر، حيث تعمل ميزة تقسيم الشاشة على إنشاء ترجمات نصية للمحادثات المباشرة.

إنتاجيّة غير مسبوقة

يضمن التكامل الشامل لـ Galaxy AI في منظومة Galaxy تجربة مستخدم سلسة في المهام اليومية على الطرازات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى مستويات أعلى من الكفاءة. حيث تم تحسين وظائف البحث من خلال ميّزة Circle to Search with Google، مما يوفّر نتائج بحث بسهولة عبر رسم دائرة على العنصر المستهدف. فيما تعمل ميزات أخرى مصممة لتحسين نمط الحياة، مثل Note Assist، على تمكين المستخدمين من إنشاء التنسيقات والملخصات وترجمة الملاحظات. وفي الوقت نفسه، تساعد ميزة Browsing Assist الأفراد على مواكبة أحدث المستجدات بسرعة أكبر من خلال إنشاء ملخصات شاملة للمقالات الإخبارية. وتعمل ميزة Transcript Assist على تبسيط عملية نسخ تسجيلات الاجتماعات وإنشاء الملخصات والترجمات.

أطلق العنان للفنان الذي بداخلك

تعمل سامسونج على تعزيز التزامها بإطلاق العنان للإمكانات الإبداعية للأفراد باستخدام Galaxy AI. ويقدم التحديث الأخير مجموعة من أدوات Galaxy AI التي تلهم حرية التعبير الإبداعي حتى بعد التقاط الصورة. فمن خلال استخدام ميزة التحرير التوليدي Generative Edit، يمكن للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تغيير حجم العناصر في الصور أو تغيير موضعها أو ضبطها بسهولة للحصول على اللقطة المثالية. كما يمكن للمستخدمين تحسين أي صورة بسرعة وسهولة باستخدام ميّزة Edit Suggestion. وليست هناك حاجة إلى عمليات إعادة تصوير متعددة، حيث يمكن لميّزة الحركة البطيئة الفورية Instant Slow-mo إنشاء إطارات إضافية لمقاطع الفيديو ذات الحركة البطيئة، والتقاط لحظات مليئة بالإثارة.

ويمتد نهج الإبداع والتخصيص مع سامسونج إلى أبعد من ذلك، حيث أصبح تخصيص أجهزة Galaxy أكثر سهولة بفضل خلفيات الشاشة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على إبداعاتهم عبر الأجهزة المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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