2024-03-11 12:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت واردات النفط الأمريكية بنسبة 5%، خلال الشهر الأول من عام 2024، مع استحواذ 4 دول عربية بقيادة السعودية والعراق على حصة تقارب 7.5% من إجمالي ما استوردته أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وبلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام قرابة 206.8 ملايين برميل (6.67 ملايين برميل يوميًا) خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، مقابل 196.8 مليون برميل (6.35 ملايين برميل يوميًا) خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، وفق بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.

بينما بلغ حجم واردات النفط الأميركية من 4 دول عربية -السعودية والعراق والكويت وليبيا- قرابة 15.4 مليون برميل خلال يناير/كانون الثاني 2024، ما يمثل 7.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال الشهر.

احتلت السعودية المركز الأول بقائمة أكبر مصدري النفط العربي للولايات المتحدة، إذ بلغ حجم صادراتها قرابة 9.03 ملايين برميل خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، بقيمة إجمالية بلغت 743.5 مليون دولار.

وجاء العراق في المركز الثاني بحجم صادرات للولايات المتحدة بلغ 4.89 ملايين برميل، بقيمة إجمالية بلغت 370.2 مليار دولار خلال الشهر الأول من عام 2024.

بينما حلت الكويت في المركز الثالث بالقائمة من حيث حجم الصادرات البالغ 0.77 مليون برميل، ما تعادل قيمته 58.9 مليون دولار.

أما ليبيا فقد حلت بالمركز الرابع من حيث حجم الصادرات البالغ 0.7 مليون برميل، لكنها تفوقت على الكويت في الترتيب من حيث القيمة (66.5 مليون دولار) خلال يناير/كانون الثاني 2024، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.