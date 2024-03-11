وفد سلة الشرطة يتوجه إلى سوريا لمواجهة اتحاد أهلي حلب

2024-03-11 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعغادر وفد فريق الشرطة بكرة السلة اليوم الاثنين، متوجهاً إلى سوريا، استعداداً لمواجهةِ فريق اتحاد أهلي حلب السوري في الثالث عشر من الشهر الحالي في إطار بطولة "وصل" الدولية.ويطمح اللاعبون لتحقيق الفوز وحجز بطاقة العبور للدور المُقبل وتأمين مكانهم في المراحل المُتقدمةِ من البطولةوفي الجولة الأولى من بطولة "وصل" الدولية، نجح فريقُ سلة الشرطة في تحقيق فوز مهم على فريق اتحاد أهلي حلب السوري، بفارق 16 نقطة حيث انتهت المباراة (89-73) ، وكان تفوق القيثارة واضحاً ما جعلهم يتقدمون تقدماً ثابتاً نحو الدور نصف النهائي من البطولة.