الداخلية تقر بوفاة موقوف في بغداد.. ووزيرها يحقق

2024-03-11 12:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، بوفاة موقوف في احد مراكز الاحتجاز بالعاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة أحد المتهمين وفق احكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات.

وبينت، أن المتهم من أهالي محافظة ميسان، (جنوبي البلاد)، وموقوف داخل إحدى المواقف في العاصمة بغداد.

يشار إلى أن محكمة جنايات الرصافة في بغداد، أصدرت الخميس الماضي، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق ضابط تحقيق بعد إدانته لتسببه بوفاة احد الموقوفين جراء التعذيب.