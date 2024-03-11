القضاء العراقي: الإعدام بحق ثلاثة تجار مخدرات أحدهم يحمل جنسية اجنبية

2024-03-11 12:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم الاثنين، أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات أحدهم يحمل الجنسية الاجنبية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المدان الاول ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، فيما ضبط بحوزة الثاني مائة ألف حبة مخدرة نوع المثيل امفيتامين بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "المدان الثالث والذي يحمل الجنسية الاجنبية كان منخرط في شبكة دولية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة"، لافتا إلى أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي صلاح الدين، أصدرت محكمة جنايات المحافظة، حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مختلس ادوية طبية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان يعمل امين مخزن ضمن دائرة صحة صلاح الدين اقدمَ على اختلاس 8025 علبة دواء كليكسان فرنسي المنشأ".

وأضاف أن"الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 3 منه"