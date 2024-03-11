جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد بحق مدان لحيازته مادة الزئبق

2024-03-11 12:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق مدان لحيازته مادة الزئبق.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان ضبط بحوزته مادة الزئبق لغرض المتاجرة بها، خلافا للقانون كونه من المواد الخطرة والمتفجرة المثيرة للقلق خلافا للتعليمات والانظمة النافذة".

وأضاف، أن "الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 35 وبدلالة المادة 20/ ثالثا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 منه".