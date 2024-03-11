الوقف السني ينفي إعلان الثلاثاء اول ايام شهر رمضان

2024-03-11 12:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

نفى ديوان الوقف السني، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، انباء اعلان الثلاثاء اول ايام شهر رمضان المبارك.

وذكر الديوان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "ننفي هذه الاخبار التي لم تصدر منه ، ونؤكد بأن ما صدر هو البيان الرسمي الذي اعلنه رئيس الديوان مشعان الخزرجي على الملأ بعد صلاة المغرب من يوم الأحد الموافق 10 آذار 2024م المتضمن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان واعتبار الإثنين 11 آذار 2024م هو غرة الشهر الكريم ".

ودعا الديوان "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار الصادرة عن الديوان وتناولها من المصادر الرسمية التابعة له المتمثلة بقناة ديوان الفضائية وقسم الاعلام المركزي حصراً".