جنايات بابل: الإعدام بحق تجار مخدرات أحدهم يحمل الجنسية الاجنبية

2024-03-11 12:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات أحدهم يحمل الجنسية الأجنبية.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنايات بابل، أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات أحدهم يحمل الجنسية الأجنبية".

وأضاف، أن "المدان الأول ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، فيما ضبط بحوزة الثاني مئة ألف حبة مخدرة نوع المثيل امفيتامين بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".

وأشار إلى، أن "المدان الثالث والذي يحمل الجنسية الأجنبية كان منخرطاً في شبكة دولية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة"، لافتاً إلى أن الأحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".