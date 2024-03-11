جنايات صلاح الدين: الحبس الشديد بحق مختلس ادوية طبية

2024-03-11 12:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مختلس ادوية طبية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان يعمل امين مخزن ضمن دائرة صحة صلاح الدين اقدمَ على اختلاس 8025 علبة دواء كليكسان فرنسي المنشأ".

وأضاف أن"الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 3 منه"