من ثلاثة محاور.. المرور تكشف خطتها خلال شهر رمضان

2024-03-11 12:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، عن الخطة الامنية المقرر تنفيذها خلال شهر رمضان، فيما لفتت الى أنها تتكون من ثلاثة محاور.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الخطة المرورية تتلخص بعدة محاور منها، تكثيف الدوريات والمفارز الراجلة في المناطق التجارية و قرب المطاعم والمقاهي لوجود حركة مسائية تبدء من الساعة الرابعة مساءاً ولغاية الساعة الرابعة صباحاً"،

وأضافت، أنه "سيكون هناك تنسيقا تاما وتعاونا مع القطعات الماسكة للأرض لفك الاختناقات المرورية التي تشهد كثافات مرورية، بالاضافة الى تخصيص الخط الساخن (455)، لأستقبال اي مناشدة بخصوص المناطق التي تشهد زخم مروري والاستجابة وحلها عبر السيطرة المركزية".

ودعت المديرية بحسب البيان، "المواطنين للتعاون مع رجال المرور من خلال ألتزامهم بتعليمات وقانون المرور والأبتعاد عن المخالفات المرورية من اجل الحفاظ على سلامة الجميع وتحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور".



