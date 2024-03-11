جنايات بابل: الإعدام بحق تجار مخدرات أحدهم يحمل الجنسية الأجنبية

2024-03-11 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الاثنين، أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات أحدهم يحمل الجنسية الأجنبية.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات بابل، أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات أحدهم يحمل الجنسية الأجنبية".وأضاف، أن "المدان الأول ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، فيما ضبط بحوزة الثاني مئة ألف حبة مخدرة نوع المثيل امفيتامين بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".وأشار إلى، أن "المدان الثالث والذي يحمل الجنسية الأجنبية كان منخرطاً في شبكة دولية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة"، لافتاً إلى أن الأحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 27 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".